Спецификации и цены процессоров AMD EPYC 7003 серии Milan попали в сеть до анонса
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Сегодня AMD официально представит серию процессоров EPYC 7003 с архитектурой Zen3. Новая линейка под кодовым названием Milan не будет предлагать больше ядер по сравнению с ее предшественниками Rome, основанными на архитектуре Zen2, но она обеспечит более высокие частоты.
Что не изменилось, так это максимальный TDP в линейке — 280 Вт. Серия 7003 будет поддерживать четырехканальную память DDR4-3200, предлагать до 256 МБ кэш-памяти третьего уровня, 128 линий PCIe 4-го поколения. Эти характеристики также не изменились по сравнению с Rome.
Серия процессоров EPYC 7003 существенно дороже предыдущей. Флагманский процессор под названием EPYC 7763 будет предлагать 64 ядра и 128 потоков с базовой тактовой частотой 2,45 ГГц и ускорением до 3,5 ГГц. Его стоимость 7890 долларов США при покупке партии из 1000 единиц, что значительно больше, чем у предыдущего флагмана EPYC 7742 с розничной ценой 6950 долларов США.
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Среди моделей появился 56-ядерный и 112-поточный EPYC 7663, а также 28-ядерный EPYC 7453. В предыдущей серии таких конфигураций не было. Самый дешевый процессор в серии — это 16-ядерный 7313P с максимальной частотой до 3,7 ГГц. Этот процессор будет стоить 913 долларов США.
Источник: VideoCardz
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