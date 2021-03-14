Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый материал позволит увеличить емкость оптических дисков до 700 ТБ

28 однослойных Blue-ray в одном диске.
[ ] для раздела Блоги
2
!! RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Автор оригинального фото Jan Huber, Unsplash

 

реклама

Ученые из Шанхайского университета науки и технологий (USST), Королевского технологического института Мельбурна (RMIT) и Национального университета Сингапура (NUS) разработали новый материал для оптических носителей, который позволит многократно повысить плотность записи данных. Это исследование является частью программы сокращения углеродного следа центров обработки данных за счет сокращения их зависимости от магнитных дисков с ограниченным сроком службы.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, исследователи утверждают, что оптические диски — это наилучший вариант для удовлетворения растущих потребностей в хранении данных. Однако дифракция лазерного излучения ограничивает количество записываемой информации и емкость оптического диска.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Исследователи предложили новый нанокомпозитный материал оптического диска, который позволит точнее фокусировать лазер и уменьшить дифракционное пятно. Этот материал сочетает частицы оксида графена и нано частицы для повышающего преобразования фотонов, что позволяет реализовать эффективную субдифракционную оптическую запись при низкой интенсивности лазерного луча. Это даст возможность достичь емкости 700 ТБ для стандартного 120-мм диска, снизить энергопотребление лазера, повысить срок службы оптических устройств. Для записи подойдут недорогие лазеры на непрерывных волнах.

Источник: Storagenewsletter

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

технологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
82
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 82

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
62
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
29
Один из покупателей AMD Ryzen 9 5950X сразу лишил процессор крышки
34
Intel раскрыла реальную производительность игровой видеокарты DG2 – уровень GeForce RTX 2080
21
HUAWEI в принудительном порядке обновит десятки старых смартфонов до новой прошивки HarmonyOS
10
Старые флагманские смартфоны Honor получили стабильную глобальную прошивку Magic UI 4.0
11
Мега майнинговое предприятие в Китае — 210000 ферм с видеокартами и доход более $10 млн в день
36
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
30
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
257
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
37
Samsung Galaxy A52 распаковали до анонса: 5G и экран 120 Гц
2
Samsung Galaxy S21 Ultra подешевел в России – один из лучших флагманов 2021 года по сниженной цене
3
AMD Radeon RX 6700 XT неэффективна в майнинге Ethereum — новинка уступает даже RX 5700 XT
21
Вслед за Epic Games: В Steam раздают Metro 2033
+
Microsoft упростит Windows 10 и сделает её менее загруженной лишними программами уже в 2021 году
8
Выбираем лучшую видеокарту для майнинга и игрового компьютера на вторичном рынке с экспертами РБК
37
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
48
Новый 12-ядерный процессор Apple M1X сравнялся с Core i9-10900K в многоядерном тесте Geekbench
10
Курс биткоина превысил 60000 долларов США
34
Google ощутимо ускорила браузер Chrome, сократив использование ОЗУ до 22%
45

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
33
Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
76
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
23
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
8

Сейчас обсуждают

Beta Version
19:30
Никто ничего не гонит. Процессоры сами переходя на бустовые частоты выходят за рамки своего TDP. Цитата с сайта Интел: Thermal Design Power (TDP) represents the average power, in watts, the processor...
Core i7-11700 почти не отстал от Ryzen 7 5800X в бенчмарках и показал свои возможности в играх
MriS
19:28
Можно подумать 2700 тестируют на 65 ваттах)) 200+ гонят. Сами бы протестировали оба проца на 65 и поделились инфой )) 2700 сток лимит 88 ватт )
Core i7-11700 почти не отстал от Ryzen 7 5800X в бенчмарках и показал свои возможности в играх
Bare_Metal
19:25
Модераторы, идиота McArcher забаньте уже, будьте любезны.
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
warmuza
19:25
Маск - гений. Кодзима - гений. Путин - ?
Илон Маск собирается выпустить смартфон Tesla с поддержкой интернета Starlink и майнинга
Obscury
19:24
Вообще нет. Тоже поначалу казалось, что Doom 2016 был лучше и перепрошел его сразу после Eternal. Воспоминания оказались обманчивы - Eternal на голову выше.
В Сеть просочился видеоролик-тизер второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal
Foxter
19:23
"тупой фанат интела" , под каждым постом про амд "горю", аж сгораю. 🤣 P.S. Не путайте фанатиков, с простыми пользователями. Я здесь ни подгорел ни от одного из комментаторов. А зашёл, просто прочесть...
Core i7-11700 почти не отстал от Ryzen 7 5800X в бенчмарках и показал свои возможности в играх
Aaa
19:23
что будет 1 апреля боюсь вообще начать представлять. исправили.
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Aaa
19:23
простите, исправили
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Aaa
19:22
ошибка. исправили. спасибо за замечание
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Aaa
19:22
поправили, спасибо
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем