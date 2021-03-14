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Ученые из Шанхайского университета науки и технологий (USST), Королевского технологического института Мельбурна (RMIT) и Национального университета Сингапура (NUS) разработали новый материал для оптических носителей, который позволит многократно повысить плотность записи данных. Это исследование является частью программы сокращения углеродного следа центров обработки данных за счет сокращения их зависимости от магнитных дисков с ограниченным сроком службы.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, исследователи утверждают, что оптические диски — это наилучший вариант для удовлетворения растущих потребностей в хранении данных. Однако дифракция лазерного излучения ограничивает количество записываемой информации и емкость оптического диска.

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Исследователи предложили новый нанокомпозитный материал оптического диска, который позволит точнее фокусировать лазер и уменьшить дифракционное пятно. Этот материал сочетает частицы оксида графена и нано частицы для повышающего преобразования фотонов, что позволяет реализовать эффективную субдифракционную оптическую запись при низкой интенсивности лазерного луча. Это даст возможность достичь емкости 700 ТБ для стандартного 120-мм диска, снизить энергопотребление лазера, повысить срок службы оптических устройств. Для записи подойдут недорогие лазеры на непрерывных волнах.

Источник: Storagenewsletter