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Ранее сообщалось о планах NVIDIA возобновить производство нескольких видеокарт GeForce предыдущего поколения из-за дефицита современных чипов. Эти слухи подтверждались рядом технических ресурсов, но до конца не было понятно, будут ли эти модели представлены в продаже или доступ к ним получат только сборщики готовых систем. Также были неизвестны и точные сроки возобновления поставок.

Японская компания Galakuro официально сообщила о возвращении в продажу GeForce RTX 2060 — представителя микроархитектуры Turing с поддержкой трассировки лучей и технологии сглаживания на базе машинного обучения DLSS. Поставки видеокарты начнутся уже в середине марта.

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Что касается модели Galakuro GG-RTX2060-E6GB, нужно признать, что модель выглядит бюджетно. Простая двухвентиляторная система охлаждения и монолитный алюминиевый радиатор, пронизанный двумя тепловыми трубками. Радиатор контактирует с элементами подсистемы питания и чипами памяти. Стоимость модели не уточняется.

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Говоря о производительности, в среднем GeForce RTX 3060 быстрее RTX 2060 на 35% в зависимости от разрешения. В новом поколении аналогом RTX 2060 должна стать RTX 3050, но сроки ее появления неизвестны.

Источник: Kuroutoshikou