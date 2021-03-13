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На китайском техническом форуме ChipHell появилось очередное тестирование квалификационных образцов процессоров Intel Core i5-11400F и 11600KF. Частотные характеристики Core i5-11400F QS — это базовая частота 2,6 ГГц с ускорением до 4,4 ГГц при нагрузке на одно ядро и до 4,2 ГГц при нагрузке на все ядра. Для i5-11600KF QS эти частоты равны 3,9 ГГц, 4,9 ГГц и 4,6 ГГц соответственно.

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Значимые компоненты тестового стенда включали материнскую плату GIGABYTE Z490 AORUS MASTER G2, память 16 ГБ DDR4-3600 МГц CL17-19-19-39, видеокарту GIGABYTE RTX 3060 Ti Gaming OC Pro и систему охлаждения PCCooler GI-CX360.

По сравнению с аналогами предыдущего поколения, автор тестирования отметил улучшение общего быстродействия за счет повышения частот и большего количества исполняемых инструкций на такт.

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Значительно увеличились энергопотребление и температура — необслуживаемой жидкостной системы с 360-мм радиатором едва ли хватало для охлаждения. Отключение набора команд AVX512F не позволило существенно снизить энергопотребление и нагрев. Что касается разгона i5-11600KF, то пределом стала отметка 4,8 ГГц при напряжении 1,39 В, которое удалось снизить до 1,325 В. Отмечается большое количество настроек BIOS для оптимизации производительности.

Источник: ChipHell через Twitter @harukaze5719