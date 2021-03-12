Серверный APU с HBM2e памятью может появиться в поколении процессоров Intel Xeon Scalable
Инсайдер, известный по YouTube каналу Moore's Law Is Dead, опубликовал достаточно интересные данные о грядущей линейке серверных продуктов Intel. Отдельного внимания заслуживает информация о разработке высокопроизводительного гибридного серверного процессора.
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Благодаря энтузиасту YuuKi_AnS с китайской платформы Bilibili, сообщество теперь знает, как выглядит инженерный образец процессора Intel Xeon поколения Sapphire Rapids с чиплетной архитектурой. По слухам, в семействе Sapphire Rapids уже существуют модели Intel Xeon с 56 ядрами, возможно, что компания работает и над конфигурациями с 72 ядрами, чтобы быть более конкурентоспособной в противостоянии с процессорами AMD EPYC семейства Genoa, которые будут иметь до 96 ядер.
По данным Moore's Law Is Dead, Intel также работает над конфигурацией Intel Xeon, в которой два чиплета с процессорными ядрами будут заменены на графическое ядро Xe и стек HBM2e памяти Samsung. Такие универсальные конфигурации могут пользоваться спросом.
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