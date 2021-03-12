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Инсайдер, известный по YouTube каналу Moore's Law Is Dead, опубликовал достаточно интересные данные о грядущей линейке серверных продуктов Intel. Отдельного внимания заслуживает информация о разработке высокопроизводительного гибридного серверного процессора.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Ryan реклама

Благодаря энтузиасту YuuKi_AnS с китайской платформы Bilibili, сообщество теперь знает, как выглядит инженерный образец процессора Intel Xeon поколения Sapphire Rapids с чиплетной архитектурой. По слухам, в семействе Sapphire Rapids уже существуют модели Intel Xeon с 56 ядрами, возможно, что компания работает и над конфигурациями с 72 ядрами, чтобы быть более конкурентоспособной в противостоянии с процессорами AMD EPYC семейства Genoa, которые будут иметь до 96 ядер.

Источник: YouTube Moore's Law Is Dead анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

По данным Moore's Law Is Dead, Intel также работает над конфигурацией Intel Xeon, в которой два чиплета с процессорными ядрами будут заменены на графическое ядро Xe и стек HBM2e памяти Samsung. Такие универсальные конфигурации могут пользоваться спросом.

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