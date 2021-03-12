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Разработчики Google Chrome серьезно поработали над оптимизацией 89 версии браузера. На платформе Windows потребление памяти снизилось на 22% для процессов браузера, на 8% для модуля рендеринга и на 3% для видеопамяти. Отклик удалось ускорить на 9%. Это результат внедрения оптимизированного модуля выделения памяти PartitionAlloc в сборки для Windows и Android.

Unsplash Автор оригинального фото Paweł Czerwiński реклама

Chrome теперь не только лучше распределяет память, но и лучше управляет ей, высвобождая неиспользуемые ресурсы и экономя до 100 МБ памяти на тяжелых вкладках. Версия для macOS экономит до 8% памяти фоновых вкладок и снижает их энергетическое воздействие на 65%.

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Оптимизированный процесс сборки Chrome для Android положительно сказался на стабильности, улучшил использование памяти на 5%, ускорил запуск на 7,5% и загрузку страниц до 2%. Добавлена функция «заморозки» или отложенной загрузки: на старте пользователь работает с полнофункциональной облегченной версией вкладки, которая подгружается в фоновом режиме, что обеспечивает на 13% лучшую производительность.

Более того, теперь каждый пользователь получает из Play Store пакеты, оптимизированные под конфигурацию устройства. Для устройств с более чем 8 ГБ оперативной памяти доступна специальная 64-битная сборка, которая на 8,5% быстрее в загрузке страниц и на 28% в задержке ввода.

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Источник: Blog Chromium