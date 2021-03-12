Блокировка аккаунтов криптовалютных бирж в социальных сетях Китая вызывает опасения запрета майнинга
Ранее в этом месяце стало известно, что власти Внутренней Монголии, популярного у китайских майнеров автономного района на севере Китая, запретили добычу криптовалюты из-за провала программы снижения потребления энергоресурсов. Ряд других районов также пытается взять под контроль неуправляемый рост энергопотребления. Теперь стало известно о блокировке официальных учетных записей криптовалютных бирж Huobi, Ouyi и Binance в самой популярной социальной сети Китая Weibo.
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Это вызвало недоумение у многих пользователей и опасения, что добыча криптовалюты в скором времени будет объявлена незаконной. Huobi, Ouyi и Binance — это три главные биржи, которые известны во всем мире и пользуются в Китае большой популярностью. Сообщается, что блокировка учетных записей была произведена без предварительного уведомления и без объяснения причин. Сейчас пользователи могут только увидеть стандартное уведомление о блокировке в соответствии с нарушением условий использования.
Источник: Thepaper, Hardwaretimes
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