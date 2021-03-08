Дискретная графика в смартфоне — iQOO сообщила об отдельном графическом чипе в Neo 5
Компания iQOO раскрыла подробности о системе охлаждения смартфона Neo 5 и его уникальной платформе. Устройство получит систему охлаждения полного покрытия с испарительной камерой и графитовой подложкой. Площадь покрытия составляет 6000 мм2, площадь рассевания увеличена на 210%, по сравнению со стандартными решениями. Это позволит в полной мере раскрыть потенциал платформы Snapdragon 870.
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Больший интерес представляет аппаратная конфигурация смартфона. iQOO сообщает о решении, призванном обеспечить флагманскую производительность, низкое энергопотребление и стабильную частоту кадров в играх. Помимо чипа Snapdragon 870, iQOO Neo5 также оснащен дискретным графическим чипом, который забирает на себя часть нагрузки с основной графики в SoC Snapdragon 870, реализует вывод изображения на дисплей и динамическую стабилизацию кадров. По данным компании, такое решение позволяет снизить энергопотребление на 45%. Остальные детали остаются в секрете.
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