Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания iQOO раскрыла подробности о системе охлаждения смартфона Neo 5 и его уникальной платформе. Устройство получит систему охлаждения полного покрытия с испарительной камерой и графитовой подложкой. Площадь покрытия составляет 6000 мм2, площадь рассевания увеличена на 210%, по сравнению со стандартными решениями. Это позволит в полной мере раскрыть потенциал платформы Snapdragon 870.

реклама

Больший интерес представляет аппаратная конфигурация смартфона. iQOO сообщает о решении, призванном обеспечить флагманскую производительность, низкое энергопотребление и стабильную частоту кадров в играх. Помимо чипа Snapdragon 870, iQOO Neo5 также оснащен дискретным графическим чипом, который забирает на себя часть нагрузки с основной графики в SoC Snapdragon 870, реализует вывод изображения на дисплей и динамическую стабилизацию кадров. По данным компании, такое решение позволяет снизить энергопотребление на 45%. Остальные детали остаются в секрете.