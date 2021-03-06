Обновленные характеристики Intel Core 11-го поколения Tiger Lake-H попали в сеть
Основные характеристики производительных мобильных процессоров Intel Tiger Lake-H удалось обнаружить в спецификациях готовых устройств, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter @momomo_us. Они несколько отличаются от тех, которые были известны ранее. Базовые частоты стали намного ниже. Так Core i9-11900H получит базовую частоту 2,1 ГГц вместо 2,5 ГГц, базовая частота i7-11800H и вовсе снизилась до 1,9 ГГц вместо 2,4 ГГц, и, наконец, Core i5-10400H будет работать на частоте 2,2 ГГц вместо ранее заявленных 2,7 ГГц.
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Максимальные частоты при этом не изменились: 8-ядерный i9-11900H будет увеличивать частоту до внушительных 4,9 ГГц, для i7-11800H с аналогичным количеством ядер максимальная частота будет на 300 МГц ниже, а для i5-10400H частота ограничена 4,5 ГГц.
Ранее Intel подтвердила, что процессоры в производительной серии будут содержать до 8 ядер. Процессоры построены по новой 10-нм архитектуре Willow Cove, которая, как ожидается, обеспечит значительный прирост быстродействия, по сравнению с 14-нм серией Comet Lake-H на базе ядер Skylake. На данный момент Intel выпустила только 4-ядерные варианты для устройств со сверхнизким энергопотреблением Tiger Lake-U и энергоэффективных игровых ноутбуков Tiger Lake-H35.
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