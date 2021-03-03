Стал известен хешрейт Radeon RX 6700 XT в майнинге эфира
Продажи видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT начинаются 17 марта. Представитель среднего сегмента должен стать конкурентом GeForce RTX 3060 Ti, хотя кого сейчас волнует позиционирование по производительности в играх. Майнеры проявляют интерес к новой модели от AMD, поскольку она может стать неплохим выбором, особенно с учетом ограниченной производительности GeForce RTX 3060.
реклама
Один из технических энтузиастов, известный по ресурсу Coreteks, сообщил на своей странице в Twitter, что хешрейт Radeon RX 6700 XT находится на отметке 47 MH/s. Этот показатель получен без оптимизаций и на тестовой версии драйвера. На момент релиза производительность может возрасти, вероятно, с разгоном памяти можно ожидать 55...60 MH/s.
Информатор считает, что эти показатели не заинтересуют майнеров, но в этом можно усомниться. Все будет зависеть от соотношения производительности и энергопотребления после оптимизаций. Даже если видеокарта окажется не такой эффективной, как модели конкурента, в условиях дефицита RX 6700 XT все равно заинтересует майнеров.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила