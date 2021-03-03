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Стал известен хешрейт Radeon RX 6700 XT в майнинге эфира

Radeon RX 6700 XT станет отличной заменой GeForce RTX 3060, производительность которой в майнинге ограничена.
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Продажи видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT начинаются 17 марта. Представитель среднего сегмента должен стать конкурентом GeForce RTX 3060 Ti, хотя кого сейчас волнует позиционирование по производительности в играх. Майнеры проявляют интерес к новой модели от AMD, поскольку она может стать неплохим выбором, особенно с учетом ограниченной производительности GeForce RTX 3060.

Автор оригинальной фотографии WorldSpectrum, Pixabay

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Один из технических энтузиастов, известный по ресурсу Coreteks, сообщил на своей странице в Twitter, что хешрейт Radeon RX 6700 XT находится на отметке 47 MH/s. Этот показатель получен без оптимизаций и на тестовой версии драйвера. На момент релиза производительность может возрасти, вероятно, с разгоном памяти можно ожидать 55...60 MH/s.

Источник: Twitter @Coreteks
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Информатор считает, что эти показатели не заинтересуют майнеров, но в этом можно усомниться. Все будет зависеть от соотношения производительности и энергопотребления после оптимизаций. Даже если видеокарта окажется не такой эффективной, как модели конкурента, в условиях дефицита RX 6700 XT все равно заинтересует майнеров.

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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amd майнинг amd radeon radeon rx 6700 xt
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