PayPal может купить за $500 млн сервис безопасного хранения криптовалют из Израиля
Платежная система PayPal в прошлом году вступила в партнерские отношения с компанией Paxos и начала интеграцию криптовалют в свой сервис. Пользователи в США смогут совершать операции с Bitcoin и популярными альткоинами — Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. В ближайшие планы компании входит запуск криптосервиса в Великобритании.
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Как стало известно изданию Coindesk, PayPal намеревается приобрести израильскую технологическую компанию Curv, предоставляющую услуги безопасного хранения криптовалют. Впервые о продаже Curv сообщило местное издание Calcalist, новость появилась накануне. Компания, название которой не раскрывается, готова осуществить сделку стоимостью от 200 до 300 млн долларов США.
В свою очередь, собственные источники Coindesk передали информацию об участии PayPal в торгах и готовности приобретения Curv за $500 млн. Отмечается, что ранее PayPal планировала приобрести компанию BitGo, но сделка стоимостью около $750 млн так и не состоялась.
Стоит отметить, что биткоин восстановился после стремительного падения и любые положительные новости в отрасли укрепляют криптовалюту, курс которой по отношению к доллару США снова достиг $52000, 28 февраля он опускался до $43000.
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