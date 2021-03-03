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Платежная система PayPal в прошлом году вступила в партнерские отношения с компанией Paxos и начала интеграцию криптовалют в свой сервис. Пользователи в США смогут совершать операции с Bitcoin и популярными альткоинами — Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. В ближайшие планы компании входит запуск криптосервиса в Великобритании.

Unsplash Автор оригинальной фотографии AronPW реклама

Как стало известно изданию Coindesk, PayPal намеревается приобрести израильскую технологическую компанию Curv, предоставляющую услуги безопасного хранения криптовалют. Впервые о продаже Curv сообщило местное издание Calcalist, новость появилась накануне. Компания, название которой не раскрывается, готова осуществить сделку стоимостью от 200 до 300 млн долларов США.

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В свою очередь, собственные источники Coindesk передали информацию об участии PayPal в торгах и готовности приобретения Curv за $500 млн. Отмечается, что ранее PayPal планировала приобрести компанию BitGo, но сделка стоимостью около $750 млн так и не состоялась.

Стоит отметить, что биткоин восстановился после стремительного падения и любые положительные новости в отрасли укрепляют криптовалюту, курс которой по отношению к доллару США снова достиг $52000, 28 февраля он опускался до $43000.