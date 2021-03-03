Благодаря майнингу GeForce GTX 970 за $200 признается лучшим выбором для игр на вторичном рынке
Взлет курса криптовалют многократно увеличил спрос на видеокарты, объемы производства которых, как впрочем и всей электроники, сейчас ограничены. В российских магазинах уже можно встретить GeForce GTX 1050 Ti за более чем 20000 рублей, на вторичном рынке Radeon RX 500 серии продают более чем за 15000 рублей — безумие, особенно с учетом того, что видеокарты Radeon пережили уже не одну волну майнинга. Как купить достойную видеокарту для игр?
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Ресурс Tom’s Hardware проанализировал предложения на торговой площадке eBay и пришел к выводу, что лучшим решением по соотношению производительности и цены является GeForce GTX 970, дебют которой состоялся в 2014 году. Это модель с неудачной конфигурацией памяти. Ближайший конкурент RX 570 4 ГБ выглядит интереснее, но стоит задуматься, ведь на нем активно майнили еще в 2017 году.
Средняя стоимость GeForce GTX 970 на eBay составляет $197 или около 14000 рублей, что соответствует ценам на российских интернетах площадках. В любом случае, отдавать такие деньги за эти видеокарты не стоит — они могут выйти из строя в любой момент и не поддерживают современные технологии.
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