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Суд штата Техас предписал компании Intel выплатить штраф в размере 2,18 миллиардов долларов, признав ее виновной в нарушении прав на два патента, сообщает издание Bloomberg. Штраф мог быть еще больше, если бы суд признал нарушение третьего патента из заявки истца и умышленность действий.

Unsplash Автор оригинального фото Wesley Tingey реклама

Инициатором разбирательства стала компания VLSI Technology, которая в последние годы находилась в стагнации. Единственным источником дохода компании может стать судебный процесс — отмечают СМИ со ссылкой на юристов Intel.

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Ранее VLSI Technology была достаточно известна, она являлась сооснователем компании Advanced RISC Machines (ARM) вместе с Acorn Computers и Apple Computer. В 1999 году VLSI Technology была приобретена Philips и присоединена к подразделению NXP Semiconductors. Нарушенные патенты были приобретены NXP Semiconductors у других организаций в период с 2009 по 2012 год, к VLSI Technology они перешли только в 2019 году.

Патенты связаны с управлением частотой, энергопотреблением и рабочим напряжением, уточняет Tom’s Hardware. Представители Intel заявляли, что не использовали методы из патентов, а разрабатывали свои, более сложные и комплексные. Кроме этого, один из патентов разрабатывался инженерами компании. Однако на решение суда это не повлияло. Конечно, Intel не согласна с решением и будет обжаловать его.