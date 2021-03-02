Во Внутренней Монголии запретят майнинг из-за роста энергопотребления
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Ранее сообщалось, что в Иране власти отключают официально незарегистрированные майнинговые предприятия из-за проблем с энергоснабжением, теперь и Китай планирует запретить майнинг в одном из районов — Внутренней Монголии.
Как сообщает издание Bloomberg, этот регион очень популярен из-за низких тарифов на электроэнергию. В результате наплыва майнеров Внутренняя Монголия стала единственным регионом, который не смог выполнить план сдерживания энергопотребления и сокращения расхода энергоносителей. Руководство региона объявило о запрете майнинга и закрытии всех проектов к апрелю этого года.
Энергопотребление майнинг ферм действительно является огромной проблемой — несколько сотен мегаватт это далеко не предел для крупных предприятий. Согласно анализу Кембриджского университета, биткоин ежегодно потребляет больше электроэнергии, чем Аргентина. Все это идет вразрез с общемировой тенденцией снижения энергопотребления и сокращения эмиссий диоксида углерода в атмосферу.
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