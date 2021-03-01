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Настольные процессоры Intel Rocket Lake-S уже находятся в магазинах и тайком продаются до официальной презентации. Пользователю форума ChipHell удалось раздобыть две модели: Core i7-11700F и Core i5-11400F. Процессоры приняли участие в тестировании AIDA64 FPU и удивили владельца энергопотреблением, которое существенно возросло, по сравнению с предыдущим поколением.

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Под нагрузкой тактовая частота процессоров достигла 4,2 ГГц, при этом энергопотребление 8-ядерного Core i7-11700F вплотную приблизилось к 200 Вт, 6-ядерного i5-11400F — к 150 Вт. Автор тестирования призывает не обращать внимания на температуры, система охлаждения, в качестве которой использовался башенный кулер, не была закреплена должным образом, поэтому теплоотвод был нарушен.

Что касается энергопотребления, автор отмечает, что аппетиты Core i7-10700F приближаются к Core i9-10900K, а ведь у последнего на 2 ядра больше. Энергопотребление Core i5-11400F на частоте 4,2 ГГц сравнимо с более высокочастотным i5-10600K. Похоже, что архитектура ядер Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс, оказалась прожорливее предшественника.