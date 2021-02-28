Первые фото Radeon RX 6700 XT в исполнении Dual и TUF от ASUS просочились в сеть
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Компания AMD ранее сообщила, что представит видеокарты Radeon RX 6700 XT к 3 марта. Основой среднебюджетных моделей станет графический процессор NAVI22, который производится в двух версиях. Версия A — отборные чипы, которые могут работать на более высоких частотах, лимиты энергопотребления для них расширены. Чипы версии B — это базовые варианты.
В руках ресурса VideoCardz оказались изображения двух моделей Radeon RX 6700 XT от компании ASUS. Одна из них, RX 6700 XT DUAL, оборудована системой охлаждения с двумя вентиляторами, которая занимает 2,7 слота расширения. Длина видеокарты 29,7 см. Дополнительное питание реализовано по стандартной схеме 6+8, а частоты не отличаются от эталонных, что позволяет предположить применение в этой модели графического процессора NAVI22-B.
Вторая модель — представитель бренда The Ultimate Force, RX 6700 XT TUF Gaming OC. Видеокарта получила систему охлаждения с тремя вентиляторами, которая схожа с вариантами, установленными на RX 6800 XT TUF Gaming. Охлаждение занимает 3 слота расширения, длина видеокарты 32,2 см. Одно из ключевых отличий от референсного дизайна — двойные 8-контактные разъемы питания. Вероятно, в этой модели используется чип NAVI22-A.
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