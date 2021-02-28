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Вслед за K40 и K40 Pro линейку смартфонов Xiaomi Redmi готовятся пополнить модели Note 10. Это доступные смартфоны, презентация которых состоится 4 марта. Предполагается, что базовая версия получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 678, объем оперативной памяти будет составлять 4 или 6 ГБ, а объем накопителя 64 или 128 ГБ. Смартфон получит FHD+ AMOLED дисплей с диагональю 6,67 дюймов, квадро камеру 48+8+2+2 МП, фронтальную камеру 16 МП, аккумулятор емкостью 5020 мАч и быструю зарядку 22,5 Вт, сообщает ресурс UBXTech. Кроме базовой, в линейке присутствуют модели Redmi Note 10 Pro и Pro MAX, среди отличий более производительная платформа и основной модуль камеры с разрешением 108 МП.

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Стоимость базовой модели раскрыл индийский техно-блогер Sistech Banna. Самый недорогой вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем обойдется в 14000 индийских рупий без учета налогов. По версии UBXTech, стоимость еще ниже — 13000 рупий. Это эквивалентно 13000…14000 рублей, что довольно неплохо для устройства такого класса.