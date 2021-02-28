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Как снижается эффективность воздушного кулера за годы работы - выяснили на примере моделей Noctua

Воздушные системы охлаждения тоже стареют.
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Необслуживаемые жидкостные системы охлаждения обрели большую популярность за счет своей эффективности. Но они не так долговечны и надежны, как воздушные. Потеря герметичности вследствие старения уплотнительных элементов и шлангов, выход из строя насоса, замена которого практически невозможна, ухудшение свойств рабочей жидкости, выпадение осадка на внутренней части теплообменных поверхностей, засорение микроканалов — это только часть потенциальных проблем.

Автор оригинального фото ArtificialOG , Pixabay

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В воздушных системах из строя может выйти вентилятор, но он легко заменяется. Кажется, что эффективность этих систем неизменна со временем, но на самом деле это не так. Специалисты ресурса EXPreview считают, что тепловые трубки, переносящие тепло за счет теплопроводности и фазовых превращений жидкости внутри них, могут терять свои свойства.

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В новой публикации ресурс EXPreview сравнил эффективность кулеров Noctua NH-D15 2014 и 2021 года выпуска при охлаждении процессора Intel Core i9-10900K. Старый образец активно тестировался редакцией в течение 6 лет. Оба образца получили новые вентиляторы и работали в равных условиях.

При тепловой нагрузке 200 Вт отличия были незначительны — около 1°C, но когда тепловыделение процессора увеличилось до 250 Вт, разница стала более существенной. Новая модель оказалась лучше на 3…3,5°C. Отмечается, что конструкция кулеров не изменилась за эти годы, возможно, поменялись технологии изготовления тепловых трубок, но Noctua не упоминала об этом.

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