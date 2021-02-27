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Ресурс VideoCardz со ссылкой на внутренние источники сообщил, что только одна из четырех видеокарт в специализированной линейке для майнинга NVIDIA CMP HX будет основана на архитектуре Ampere и, соответственно 8-нм техпроцессе Samsung. Это флагман CMP 90HX, который использует печатную плату GeForce RTX 3080 и графический процессор GA102 версии 100.

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В соответствии со спецификациями, CMP 90HX обладает 10 ГБ видеопамяти и энергопотреблением 320 Вт, как и у игрового аналога. Однако NVIDIA не раскрывает информации о типе памяти и количестве ядер CUDA — эти характеристики могли измениться. Графические процессоры для майнинга могут быть отбраковкой с неисправными тензорными ядрами, ядрами трассировки лучей, текстурными блоками и блоками рендеринга.

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Три другие модели, CMP 30HX, 40HX и 50HX, основаны на 12-нм архитектуре Turing, что частично было раскрыто с выходом обновленных драйверов. Выход CMP 90HX ожидается после второго квартала, как и модели 50HX, которая является производной от RTX 2080 Ti.