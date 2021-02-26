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Sony опубликовала мартовскую подборку бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Весенняя подборка получилась отличной — в общей совокупности до 5 апреля доступно 5 бесплатных игр!

Первым в списке идет ремейк культовой ролевой игры Final Fantasy VII. Великолепная вселенная, захватывающий сюжет, интересные персонажи и продуманная боевая система — в этой игре можно найти все это и многое другое. Final Fantasy VII Remake лишь первая часть оригинальной игры 1997 года, но ремейк сделан настолько качественно, что разделение на части выглядит полностью оправданно.

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Следующей игрой по списку является Remnant: From the Ashes – шутер с элементами RPG. В игре предстоит сражаться с армиями чудищ — зараза именуется «Корень» и не собирается оставлять в покое Землю. Игровой процесс отличается случайной генерацией зон и врагов, что делает каждое прохождение не похожим на предыдущие.

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Шутер в виртуальной реальности Farpoint оптимизирован для контроллера PlayStation VR Aim и полностью совместим с беспроводным контроллером DualShock. В этой игре вы сможете испытать богатый арсенал оружия сражаясь с инопланетными монстрами на старой космической станции.

Обладатели PlayStation 5 также смогут проверить смекалку в необычной головоломке Maquette, разгадывая загадки в рекурсивном пространстве. А если хочется чего-то более активного, то Sony продлевает бесплатный доступ к безбашенной Destruction AllStars.