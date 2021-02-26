5 бесплатных игр до 5 апреля доступны в новой подборке PlayStation Plus
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Sony опубликовала мартовскую подборку бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Весенняя подборка получилась отличной — в общей совокупности до 5 апреля доступно 5 бесплатных игр!
Первым в списке идет ремейк культовой ролевой игры Final Fantasy VII. Великолепная вселенная, захватывающий сюжет, интересные персонажи и продуманная боевая система — в этой игре можно найти все это и многое другое. Final Fantasy VII Remake лишь первая часть оригинальной игры 1997 года, но ремейк сделан настолько качественно, что разделение на части выглядит полностью оправданно.
Следующей игрой по списку является Remnant: From the Ashes – шутер с элементами RPG. В игре предстоит сражаться с армиями чудищ — зараза именуется «Корень» и не собирается оставлять в покое Землю. Игровой процесс отличается случайной генерацией зон и врагов, что делает каждое прохождение не похожим на предыдущие.
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Шутер в виртуальной реальности Farpoint оптимизирован для контроллера PlayStation VR Aim и полностью совместим с беспроводным контроллером DualShock. В этой игре вы сможете испытать богатый арсенал оружия сражаясь с инопланетными монстрами на старой космической станции.
Обладатели PlayStation 5 также смогут проверить смекалку в необычной головоломке Maquette, разгадывая загадки в рекурсивном пространстве. А если хочется чего-то более активного, то Sony продлевает бесплатный доступ к безбашенной Destruction AllStars.
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