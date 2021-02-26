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Многие владельцы игровых консолей сталкиваются с нехваткой свободного пространства на встроенных накопителях, что неудивительно. Современные проекты AAA класса могут занимать несколько сотен гигабайт и несколько таких игр полностью займут встроенный накопитель.

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Что касается PlayStation 5, игровая консоль получила встроенный SSD объемом 825 ГБ, но пользователю доступны только 667 ГБ, остальное зарезервировано операционной системой. Инженеры Sony предусмотрели возможность подключения дополнительного NVMe SSD, что должно решить проблему нехватки пространства, однако на момент начала продаж данная возможность оказалась недоступной — поддержка во встроенном ПО PlayStaion 5 была еще не реализована.

Около 3 месяцев прошло с момента начала продаж, а владельцы PlayStation 5 так и не могут расширить хранилище консоли, что вызывает справедливое возмущение. Как сообщает издание Bloomberg, Sony готовится исправить это недоразумение только этим летом. Точные сроки представители Sony не называют.