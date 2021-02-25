Две модели видеокарт NVIDIA для майнинга действительно основаны на старой архитектуре
реклама
NVIDIA анонсировала линейку специализированных решений для майнинга криптовалют. Это должно снизить спрос майнеров на игровые видеокарты Ampere и сделать их более доступными для целевого рынка. В своем заявлении NVIDIA сообщила, что производство графических процессоров CMP для майнинга не повлияет на объемы производства игровых чипов Ampere, что вызвало вопросы со стороны крипто-сообщества. Картина начала проясняться с первыми техническими характеристиками серии HX.
Спецификации моделей для майнинга оказались не такими привлекательными, как у игровых видеокарт Ampere. Появились первые предположения о том, что майнинг серия основана на архитектуре Turing прошлого поколения. Эта теория подтверждалась совпадением заявленной эффективности серии HX с эффективностью видеокарт GTX серии 1600 и RTX серии 2000 в майнинге.
Теперь и свежий драйвер NVIDIA 461.72 подтверждает, что модели для майнинга 30HX и 40HX действительно основаны на старой архитектуре. Номера моделей указывают на применение в 40HX графического чипа TU106, а в 30HX — TU116.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила