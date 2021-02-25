Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

NVIDIA анонсировала линейку специализированных решений для майнинга криптовалют. Это должно снизить спрос майнеров на игровые видеокарты Ampere и сделать их более доступными для целевого рынка. В своем заявлении NVIDIA сообщила, что производство графических процессоров CMP для майнинга не повлияет на объемы производства игровых чипов Ampere, что вызвало вопросы со стороны крипто-сообщества. Картина начала проясняться с первыми техническими характеристиками серии HX.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Спецификации моделей для майнинга оказались не такими привлекательными, как у игровых видеокарт Ampere. Появились первые предположения о том, что майнинг серия основана на архитектуре Turing прошлого поколения. Эта теория подтверждалась совпадением заявленной эффективности серии HX с эффективностью видеокарт GTX серии 1600 и RTX серии 2000 в майнинге.

Теперь и свежий драйвер NVIDIA 461.72 подтверждает, что модели для майнинга 30HX и 40HX действительно основаны на старой архитектуре. Номера моделей указывают на применение в 40HX графического чипа TU106, а в 30HX — TU116.