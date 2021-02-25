Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



В скором времени на рынок графических ускорителей должна вернуться компания Intel с моделями на базе чипов DG2. Один из технических инсайдеров, известный в Twitter под именем @OneRaichu, накануне оставил занятный ребус, который удалось разгадать спустя сутки и получить спецификации всей линейки.

Данные указывают на подготовку 6 моделей с количеством вычислительных блоков от 96 до 512 (от 768 до 4096 потоковых процессоров). Младшие версии будут оборудованы 4 ГБ памяти с общей шиной 64-бит и вряд ли будут представлять интерес для любителей игр. Варианты среднего сегмента и флагманы получат от 4 до 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 128, 192 или 256-бит. Ресурс Prohardver ранее сообщал, что Intel оснастит видеокарты большим кэшем, это может объяснять не самую высокую пропускную способность.

Источник: Twitter @hougetsu анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

В арсенале компании также может скрываться модель с 960 вычислительными блоками, ранние слухи указывали на разработку такого варианта, однако в дальнейшем он пропал из поля зрения, что может свидетельствовать о его отмене.