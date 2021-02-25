Intel может подготовить для игровых видеокарт 6 конфигураций графических чипов DG2
В скором времени на рынок графических ускорителей должна вернуться компания Intel с моделями на базе чипов DG2. Один из технических инсайдеров, известный в Twitter под именем @OneRaichu, накануне оставил занятный ребус, который удалось разгадать спустя сутки и получить спецификации всей линейки.
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Данные указывают на подготовку 6 моделей с количеством вычислительных блоков от 96 до 512 (от 768 до 4096 потоковых процессоров). Младшие версии будут оборудованы 4 ГБ памяти с общей шиной 64-бит и вряд ли будут представлять интерес для любителей игр. Варианты среднего сегмента и флагманы получат от 4 до 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 128, 192 или 256-бит. Ресурс Prohardver ранее сообщал, что Intel оснастит видеокарты большим кэшем, это может объяснять не самую высокую пропускную способность.
В арсенале компании также может скрываться модель с 960 вычислительными блоками, ранние слухи указывали на разработку такого варианта, однако в дальнейшем он пропал из поля зрения, что может свидетельствовать о его отмене.
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