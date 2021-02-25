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Ускоритель вычислений Instinct MI200 должен стать первым решением от AMD с чиплетным дизайном графического процессора. Текущее решение, Instinct MI100, обладает рекордной производительностью в операциях двойной точности, а MI200 может быть в два раза производительнее.

Инженеры AMD могли утвердить первоначальный курс присуждения графическим чипам для вычислений имен звезд красных гигантов. Как известно, MI100 получил кодовое название «Арктурус», а согласно последним записям обновлений для ядра Linux, чип MI200 может обладать кодовым именем «Альдебаран» и, как отмечает ресурс VideoCardz, радиус Альдебарана на 75% больше, чем Арктуруса — может ли это быть намеком на прирост производительности?

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Информации о конфигурации MI200 по-прежнему мало, но некоторые записи в обновлениях ядра Linux намекают на применение в новой модели памяти типа HBM2E. Этот тип памяти предлагает не только большую пропускную способность на контакт, по сравнению с обычной HBM2 в MI100, но и вдвое больший объем стека.

Из других особенностей подчеркивается уменьшение движков SDMA с 6 до 3, а также некоторые алгоритмы взаимосвязанного управления производительностью устройств на базе нескольких чипов, что косвенно подтверждает чиплетный дизайн MI200. Ожидается, что новые ускорители появятся в составе суперкомпьютеров HPE в этом году.

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