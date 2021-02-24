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Накануне презентации смартфонов Redmi K40 и K40 Pro компания представила очередную подборку интригующих особенностей. Обе модели будут использовать OLED E4 дисплей от Samsung с пиковой яркостью 1300 нит, поддержкой частоты обновления 120 Гц и сенсором с частотой опроса 300 Гц.

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Основой смартфонов являются высокопроизводительные платформы Snapdragon 888 и 870, что позволяет позиционировать Redmi K40 и K40 Pro как игровые устройства. Для смартфонов подготовлены эксклюзивные игровые аксессуары — триггеры, адаптированные для динамичных проектов и обладающие универсальной системой крепления для установки в любом месте на рамке корпуса.

Также анонсирован специальный модуль для активного охлаждения — он способен снизить температуру смартфона за 1 минуту, в случае если длительные игровые сессии разогреют смартфон. Корпус охлаждающего модуля специально адаптирован, чтобы не мешать пользователю во время игры и не перекрывать элементы управления.

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Среди других особенностей стоит отметить улучшенный вибромотор с отличной обратной связью, поддержку объемного звука Dolby высокого разрешения Hi-Res.