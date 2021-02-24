Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Компания AMD продолжает повышать производительность своих и без того очень успешных процессоров AMD Ryzen регулярными обновлениями протокола AGESA. Версия под номером 1.2.0.0 исправляла ряд ошибок и улучшала стабильность разгона. Следующая на очереди AGESA версии 1.2.0.1, которая, как стало известно, существенно улучшит скорость работы кэш памяти.

Twitter блогер @9550pro со ссылкой на пользователя Toppc портала Bilibili опубликовал результаты теста AIDA Cache & Memory Benchmark для кэш памяти 3-го уровня. Как видно из набора результатов, скорость кеша L3 в AMD Ryzen 9 5950X при разгоне до 4,5 ГГц достигала 1353, 1094 и 1080 ГБ/с в операциях чтения, записи и копирования соответственно. С новой версией AGESA таких показателей можно добиться только за счет включения режима Power Boost Overdrive (PBO). До этого скорость кэша с PBO была ниже на 15-20%.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Тестирование проходило на материнских платах компании MSI GODLIKE, ACE, UNIFY и UNIFY-X на базе наборов системной логики X570 и B550.