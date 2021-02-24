Новая версия AGESA ускорит L3 кэш процессоров AMD Ryzen
Компания AMD продолжает повышать производительность своих и без того очень успешных процессоров AMD Ryzen регулярными обновлениями протокола AGESA. Версия под номером 1.2.0.0 исправляла ряд ошибок и улучшала стабильность разгона. Следующая на очереди AGESA версии 1.2.0.1, которая, как стало известно, существенно улучшит скорость работы кэш памяти.
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Twitter блогер @9550pro со ссылкой на пользователя Toppc портала Bilibili опубликовал результаты теста AIDA Cache & Memory Benchmark для кэш памяти 3-го уровня. Как видно из набора результатов, скорость кеша L3 в AMD Ryzen 9 5950X при разгоне до 4,5 ГГц достигала 1353, 1094 и 1080 ГБ/с в операциях чтения, записи и копирования соответственно. С новой версией AGESA таких показателей можно добиться только за счет включения режима Power Boost Overdrive (PBO). До этого скорость кэша с PBO была ниже на 15-20%.
Тестирование проходило на материнских платах компании MSI GODLIKE, ACE, UNIFY и UNIFY-X на базе наборов системной логики X570 и B550.
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