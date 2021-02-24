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Накануне на территории бывшего завода Хигаси-Фудзи компании Toyota состоялась церемония закладки фундамента Woven City, сообщается на официальном сайте Woven Planet. Woven City — экспериментальный город, построенный с использованием технологий будущего, таких как автономное вождение, робототехника и искусственный интеллект.

Unsplash Автор оригинального фото Ningyu He реклама

Woven City позволит найти пути и схемы оптимального внедрения новых технологий, подготовить крепкую основу для перехода к новой эпохе, когда все экосистемы, поддерживающие повседневную жизнь, будут объединены в единую интеллектуальную цепь с непрерывным обменом данными.

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Экспериментальный город предоставит возможности предприятиям и исследователям создавать изобретения, которые помогут улучшить общество за счет ускорения цикла развития технологий и услуг для решения социальных проблем.





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В конечном итоге население будет насчитывать более 2000 жителей: пожилых людей, семей с маленькими детьми и научно-исследовательский персонал. Улицы города будут разделены, обеспечивая комфортное и грамотное сегментирование потоков. Среди транспорта можно будет встретить автономные автобусы e-Palette, а также другие новинки и прототипы компании.