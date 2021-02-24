GeForce RTX 3060 оказалась хуже Radeon RX 5700 XT в первых тестах
Ресурс VideoCardz опубликовал данные о производительности средне-бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, продажи которой официально начинаются уже завтра. Быстродействие можно оценить по результатам в бенчмарках 3DMark и Unigine Superposition.
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Производительность GeForce RTX 3060 приближается к RTX 2060 SUPER, возможно, со временем карта сравняется с RTX 2070 за счет оптимизаций драйверов и фирменных технологий NVIDIA. В сравнении с моделями AMD, видеокарта уступает Radeon RX 5700 XT, а значит будет медленнее и RX 6700 XT. Но не стоит забывать о таких преимуществах, как выделенные ядра для трассировки лучей, DLSS и пока что более высокой производительности в тестах с сетчатыми шейдерами — все это может компенсировать небольшое отставание в «чистой» производительности и продлить жизненный цикл модели.
Отмечается, что RTX 3060 будет первой видеокартой, поддерживающей расширение регистра Resizable BAR, однако первые тесты были сделаны без этой функции.
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