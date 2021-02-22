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Прогнозы роста цен на оперативную память делались аналитиками еще в конце 2020 года. Тогда предполагалось, что ниспадающий тренд удастся переломить к середине нового года и затем цены начнут постепенно возрастать. Однако ряд событий ускорил этот процесс: природные катаклизмы, аварии, сбои на производстве. Позже стало известно, что некоторые крупные производители переоборудуют линии производства DRAM под другие компоненты. Темпы роста цен ускоряются.

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Ресурс Commercial Times сообщил о рекордных увеличениях спотовых цен на DRAM во втором квартале. Цены на память DDR3 достигли пятилетнего максимума, увеличившись более чем на 60% — производственные мощности, выделенные для памяти прошлого поколения, стремительно сокращаются, а спрос все еще достаточно велик.

Цены на стандартные комплекты DDR4 памяти достигли двухлетнего максимума. В зависимости от пропускной способности, рост составляет от 15 до 34%, причем цены на меньшие и менее производительные комплекты растут с большей скоростью. На фоне этого производители оперативной памяти сообщают о росте выручки и уже находятся в предвкушении рекордной прибыли к концу года — все идет по плану.