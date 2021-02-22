Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
Компания Intel сообщала о серьезном приросте производительности в семействе процессоров Rocket Lake-S за счет новой архитектуры ядер Cypress Cove, увеличивающей число исполняемых инструкций на такт, и более высоких частот. Первые результаты новых настольных моделей действительно демонстрируют отличный прирост быстродействия, особенно это заметно в однопоточных нагрузках.
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В базе данных бенчмарка Geekbench появился результат Core i5-11400 — это самый младший представитель Rocket Lake-S, обновленные i3 будут относиться к старому поколению, поэтому i5-11400 станет самым бюджетным вариантом для построения новой системы и, как правило, эти модели i5 пользуются наибольшим спросом у покупателей.
Процессор тестировался в системе с материнской платой ASRock Z590M Pro4 и оперативной памятью DDR4-2133, показав 1500 и 6664 баллов в однопоточном и многопоточном тесте. По данным, собранным ресурсом VideoCardz, преимущество над аналогичной моделью прошлого поколения достигло 34…35% и 16…17% соответственно, что является внушительным результатом.
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