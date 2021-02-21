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В ноябре прошлого года AMD представила ускоритель вычислений Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA, обладающий рекордной производительностью 11,5 терафлопс в 64-битных операциях двойной точности FP64. Instinct MI100 оснащался процессором с 120 вычислительными блоками и четырьмя стеками памяти HBM2 суммарным объемом 32 ГБ.

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На данный момент компания AMD работает над созданием графических процессоров с чиплетным дизайном (multi chip module, MCM), которые могут дебютировать в составе игровых решений Radeon 7000-серии и ускорителях вычислений MI200. Неизвестно, как скоро они появятся. Согласно свежим слухам от Twitter блогера @KOMACHI_ENSAKA, AMD может представить MI200 уже в этом году — на это указывает опубликованный фрагмент слайда.

Ресурс VideoCardz также обратил внимание, что продукт фигурирует под именем MCM Special FIO Accelerator, где FIO означает поставку в составе готового устройства — суперкомпьютера HPE Cray EX. Также со ссылкой на блог японского специалиста Coelacanth’s Dream отмечается, что MI200 будет основан на той же архитектуре, но получит поддержку набора команд для увеличения скорости работы в FP64 операциях. В совокупности с предположениями о двухкратном увеличении количества вычислительных блоков можно ожидать огромный прирост производительности.