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Компания IBM в 2019 году представила мэйнфреймы z15, оснащенные новым поколением процессоров собственной разработки на базе 14-нм техпроцесса FD-SOI. Модели объединяли до 12 ядер и, в зависимости от типа процессора, могли включать 4 уровня кеша суммарным объемом более гигабайта. Удивляли и рабочие частоты, которые достигали 5,2 ГГц при очень высоком уровне надежности, оцениваемом величиной 99,999%.

На международной конференции ISSCC 2021 компания IBM продемонстрировала, что 5,2 ГГц — это далеко не предел для ее процессоров. Как сообщает ресурс MyDrivers со ссылкой на презентацию компании, процессоры z15 достигли частоты 6 ГГц и даже немного превысили ее. При этом сохранялись нормальные показатели температур и напряжений. Результат впечатляет и заставляет задуматься, какой потенциал все еще скрывает 14-нм техпроцесс.

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Несмотря на достижение, вероятно, компания не будет повышать рабочие частоты в своих мэйнфреймах, поскольку такой режим работы уже будет не оптимальным с точки зрения энергопотребления и тепловыделения.