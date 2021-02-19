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Rockstar Games продолжает добавлять в GTA Online новый контент и радовать игроков подарками. Популярность блокбастера не снижается и впереди его ждет еще множество новых обновлений, включая технологические улучшения, которые стали возможны с выходом новых консолей.

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В новом сообщении разработчиков говорится о начале праздничного периода подарков и бонусов, который продлится 4 недели. Сейчас все игроки могут бесплатно получить квадроцикл и аксессуары, а также заработать много GTA-баксов в ряде режимов с удвоением наград. Чтобы получить подарки необходимо выполнить ряд условий и заданий в период до 1 марта, некоторые награды будут доступны с 1 по 3 марта.

Получить военный квадроцикл Dinka Verus можно на сайте внутриигрового магазина Warstock Cache & Carry. Гардероб вашего персонажа пополнится новой модной футболкой просто за вход в онлайн режим, а неоновую светящуюся маску Neon Stitch можно получить, выполняя задания в казино.

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Двойные баксы выплачиваются за задания знакомых, гонки на болидах и продажи товаров с байкерских предприятий. На заработанные GTA-баксы можно купить недвижимость в Лос-Сантосе по большой скидке, а также различные транспортные средства. Больше подробностей можно узнать в официальном сообщении.