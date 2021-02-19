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TSMC сообщила об успехах в разработке 3 нм техпроцесса и внедрении материально-технических инноваций

Результаты превосходят все ожидания.
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Глава компании TSMC, Лю Дэин (Liu Deyin), выступил на Международной конференции по твердотельным микросхемам (International Solid State Circuits Conference, ISSCC) с онлайн презентацией, основные тезисы из которой выделило издание Commercial Times.

Оригинальное фото на Flickr, автор 曾成訓, лицензия CC BY 2.0

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Сообщается, что TSMC достигла существенных успехов в разработке 3-нм техпроцесса, характеристики которого уже превзошли все ожидания и при этом продолжают совершенствоваться. На данный момент известно, что 3-нм техпроцесс, по сравнению с 5-нм, принесет увеличение плотности транзисторов на 70%, скорости на 11% и снижение энергопотребления на 27%. Все мероприятия по разработке и строительству объектов идут по плану, а это значит, что испытания 3-нм начнутся во второй половине этого года, серийное производство — во второй половине следующего.

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Была затронута проблема ограниченной производительности EUV литографии и ее высокое энергопотребление. Но это не помешало специалистам TSMC наладить массовое производство 5-нм продукции на машинах с 350 Вт источниками света. В будущем эти машины позволят изготавливать продукцию по технологическим нормам 1-нм.

TSMC все еще использует в 3-нм техпроцессе транзисторы с двойным затвором FinFET, компании удалось побороть технологические ограничения за счет внедрения инновационных технологий и материалов: каналов с высокой мобильностью, добавления германия в ребро транзистора, кобальта и рутения в проводник. Кроме этого, были отмечены успехи применении гексагонального нитрида бора для создания структур трехмерной упаковки SoIC.

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полупроводники tsmc технологии
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Сейчас обсуждают

Сергей Пивоварчик
17:39
Ну наконец-то, может теперь сравняются с интеловскими 14 нм, теми что без плюса.
TSMC сообщила об успехах в разработке 3 нм техпроцесса и внедрении материально-технических инноваций
Slow Mo
17:39
Консоль пусть притормаживает прогресс,помним лет 10назад карта на год,RDR2 никаких проблем,Кибершлак ставишь настройки графы ниже результат фпс почти такой же
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
GeodE
17:39
Реально она будет чего то стоить, если будет что то интересное предлагать. Монетку можно раскрутить, пампануть, но в итоге, если за душой ничего ничего нет, она умрёт. Собственно такие проекты рождают...
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Виктор Коновалов
17:32
собакевич ты дегенерат без комплексов
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Сарумян
17:29
за полцены о т рекомендованной розничной, то и меньше. В принципе, чего жаловаться, они же все отобьют, сказочно разбогатеют.
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
oHOTnick
17:28
Я так и думал. Куртка сделал для галочки и возможной отмазки от судов. Типа мы пытались, но злые майнеры
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
NOFX
17:26
Ждём новость,что всё-таки куртка заблочил майнинг.
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Руслан Глинник
17:24
Видно пока в ноль не обрежут доходность от майнинга, карт нам по адекватной цене не видать...А обрезать видно могут, если захотят..
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
MaTpOc12
17:24
Ну теперь ажиотаж еще возрастет и цены еще выше будут?
NVIDIA может ограничить производительность всех моделей GeForce RTX 30 в майнинге
Артём Щербинин
17:24
Контроллер и так видит потребленную емкость, и сам скажет что с батареей. И не надо его калибровать. Ноут асер разобрал акум, отстриг банки, промерил, одна вообще мертва, хотя стоит в паре паралельно....
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
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