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Выход видеокарт среднего сегмента от AMD задерживается. Компании нечего противопоставить моделям GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060 от NVIDIA. По ряду предположений, задержка связана не только с кризисом производства, но и с подготовкой большого обновления драйверов Adrenalin с улучшением технологии Radeon Boost и внедрением умного апскейлинга Super Resolution на базе библиотеки искусственного интеллекта DirectML графического API DirectX 12.

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Технический ресурс Cowcotland в своем Twitter рассказал, что новинки будут представлены 18 марта. Судя по регистрации продуктов в базе данных Евразийской экономической комиссии, нас могут ожидать варианты Radeon RX 6700 XT и RX 6600 XT с 12 ГБ видеопамяти GDDR6, а также RX 6700 с 6 ГБ. Флагман среднего сегмента должен получить полнофункциональный графический процессор NAVI22 с 40 вычислительными блоками и 2560 мультипроцессорами.

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Частотные показатели до сих пор неизвестны, но новинки должны обладать более высокими частотами, чем модели Radeon RX 6800 XT и RX 6900 XT. Максимальная частота эталонной версии RX 6700 XT может достигать 2,5 ГГц.