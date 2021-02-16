Производительность обновленного Intel Core i3-10105 в Geekbench осталась на уровне старых моделей
Новое поколение процессоров Intel, известное под кодовым названием Rocket Lake-S, поступит на рынок в сопровождении обновленных моделей предыдущего поколения Comet Lake-S. Серия Refresh будет включать бюджетные решения, начиная от Celeron и заканчивая Core i3. Модели получат более высокие тактовые частоты, что позволит немного увеличить их производительность.
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В базе данных бенчмарка Geekbench появился результат новинки Core i3-10105. Зафиксированная базовая частота модели составила 3,7 ГГц, а максимальная 4,4 ГГц. Это на 100 МГц выше, чем у Core i3-10100. Результаты производительности Comet Lake-S Refresh особо не впечатляют и дают понять, что кроме увеличения частоты никаких архитектурных улучшений ждать не стоит.
Новому процессору удалось набрать 1163 балла в однопоточном тесте, что практически идентично результатам i3-10100, в лучшем случае можно говорить о приросте до 8%, если искать в Geekbench не самые лучшие результаты i3-10100. В многопоточном тесте новинка набрала 3825 баллов, этот результат немного ниже, чем у эталонных i3, представляющих первую итерацию Comet Lake-S и набирающих от 3900 до 4400 баллов. Процессор тестировался в составе готовой системы турецкой компании Casper.
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