Суперкомпьютеры с AMD EPYC в 6,5 раз увеличили производительность системы метеопрогнозов ВВС США
Корпоративное подразделение компании Hewlett Packard сообщило о поставке двух суперкомпьютеров Cray EX для построения системы моделирования и прогнозирования погоды отдела метеорологических исследований военно-воздушных сил США. Суперкомпьютеры были названы Fawbush и Miller в честь метеорологов майора Эрнеста Фаубуша и капитана Роберта Миллера, которым в 1948 году удалось впервые предсказать появление торнадо на базе ВВС Тинкер.
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В основе суперкомпьютеров HPE Cray EX лежит платформа AMD с процессорами EPYC 2-го поколения, известными под кодовым именем Rome. Производительность новой системы для моделирования и прогнозирования погоды будет достигать 7,2 петафлопс, что в 6,5 раз превосходит предыдущую систему.
В 2019 году HPE поставила для ВВС США суперкомпьютер Cray Shasta HPC11 — первую систему на базе EPYC Rome для нужд метеорологического моделирования. До этого моделирование осуществлялось кластерной платформой Thor на базе процессоров Intel Xeon E5 V3 Haswell-EP с производительностью около 900 терафлопс, что позволяло осуществлять прогнозы для территорий площадью до 17 км2.
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