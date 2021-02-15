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Несколько дней назад китайское подразделение компании Sapphire начало обратной отсчет перед анонсом новой видеокарты AMD Radeon премиум класса. По ряду предположений, Sapphire может возродить одну или несколько легендарных серий. Скорее всего, это будет серия Toxic, в которой до 2016 года компания представляла продвинутые решения с существенным разгоном и массивными системами воздушного охлаждения.

Если вчерашний тизер не вызвал особого интереса, то сегодня компания раскрыла достаточно важную техническую особенность — количество разъемов дополнительного питания. Новая видеокарта получила 3 дополнительных разъема по схеме 8+8+6, что достаточно необычно. Эта информация позволяет оценить энергопотребление модели, которое будет достигать 450 Вт. Энергопотребление эталонных Radeon RX6800XT и 6900XT находится на уровне 300 Вт.

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Кроме коннекторов питания можно отметить массивную заднюю панель и нестандартную печатную плату. До анонса новой модели осталось 2 дня.