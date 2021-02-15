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Игровая консоль PlayStation 5 продается уже несколько месяцев, но до текущего момента еще никто не решился сделать макро-снимки однокристальной системы, объединяющей вычислительные ядра Zen2 и графическое ядро Navi. Новенькая консоль попала в руки энтузиасту Fritzen Fritz, который известен своими великолепными снимками различных чипов и компьютерных компонентов. Теперь любой желающий может рассмотреть SoC консоли, а специалисты уже принялись разбирать ее архитектуру.

Сообщество уже давно мучает вопрос о версии графической архитектуры, используемой в консоли PlayStation 5. По ряду предположений, игровая консоль от Sony получила модифицированную архитектуру Navi первого поколения, а не современную Navi2X. Теперь с уверенностью можно сказать, что окончательный ответ на этот вопрос будет получен уже скоро — как только Fritzen Fritz опубликует фотографии SoC, сделанные с помощью микроскопа. Но уже сейчас можно рассмотреть некоторые детали, что и сделал Twitter блогер @Locuza_, отмечая, что схема расположения блоков рендеринга напоминает первое поколение Navi, но для точного вывода нужны более подробные снимки.

Источник: Twitter @Locuza_ анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU