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EVGA анонсировала игровые мыши X20, X17 и X15 с достаточно интересными особенностями. В первую очередь внимание привлекают X20 и X17 с двумя дополнительными датчиками LOD, которые вместе с основным сенсором регистрируют трехмерный массив данных для точного контроля отрыва от поверхности и тонкой настройки расстояния от 0,4 до 3 мм. Интерес вызывает и механизм быстрого нажатия — специальная пружина создает предварительное усилие величиной 10 г на основных клавишах.

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Частота опроса проводных моделей X17 и X15 достигает 8 кГц. Для обработки данных используется микропроцессор ARM с ядрами Cortex-M33. Модель X20 поддерживает беспроводное подключение через высокоскоростной Bluetooth 2,4 ГГц с задержкой 1 мс, а для повышения стабильности сигнала ее ARM процессор с основными ядрами Cortex-M4 получил дополнительное ядро Cortex-M0.

X20 оснащена сенсором PIXART 3335, модели X17 и X15 — PIXART 3389 с немного большим максимальным ускорением. Если X20 и X17 предлагают по 10 кнопок, то в X15 их количество возрастает до 20 за счет сменных панелей, но в этой модели вы не получите точного контроля LOD. Еще одно выгодное отличие X15 — оптические переключатели с ресурсом 70 млн. нажатий, в X17 стоит отметить возможность регулировки веса, что недоступно для X20 из-за аккумулятора.

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