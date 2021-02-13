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Компания Sapphire опубликовала в китайской социальной сети Weibo интересный тизер. Надписи на опубликованном буклете переводятся как: «Это то, чего вы ожидаете, ТА возвращается, обратный отсчет 5 дней». На фоне этой информации видна видеокарта, что позволяет предположить скорый анонс новых моделей.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Vagelis Lnz реклама

Скорее все ожидают просто улучшения ситуации с поставками и доступностью видеокарт. Возможно, в условиях дефицита компания решила переключиться с производства стандартных моделей на дорогие улучшенные варианты, которые будут продаваться поштучно. В этом есть некоторый смысл.

Источник: Sapphire Weibo через Twitter @9550pro анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

По одному из предположений, аббревиатура скрывает бренды Toxic и Atomic — лучшие решения от Sapphire для энтузиастов. Последней моделью в серии Toxic была существенно разогнанная Radeon R9 390X, оснащенная массивной системой охлаждения. В серию Atomic входили самые производительные видеокарты Radeon, последним ее представителем была двухчиповая HD7990 — настоящий монстр с жидкостным охлаждением и толстым 240-мм радиатором. Не исключено, что Radeon RX6800 XT и RX6900 XT станут новыми представителями этих серий.