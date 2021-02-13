На возрождение серий видеокарт Toxic и Atomic намекает тизер Sapphire
Компания Sapphire опубликовала в китайской социальной сети Weibo интересный тизер. Надписи на опубликованном буклете переводятся как: «Это то, чего вы ожидаете, ТА возвращается, обратный отсчет 5 дней». На фоне этой информации видна видеокарта, что позволяет предположить скорый анонс новых моделей.
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Скорее все ожидают просто улучшения ситуации с поставками и доступностью видеокарт. Возможно, в условиях дефицита компания решила переключиться с производства стандартных моделей на дорогие улучшенные варианты, которые будут продаваться поштучно. В этом есть некоторый смысл.
По одному из предположений, аббревиатура скрывает бренды Toxic и Atomic — лучшие решения от Sapphire для энтузиастов. Последней моделью в серии Toxic была существенно разогнанная Radeon R9 390X, оснащенная массивной системой охлаждения. В серию Atomic входили самые производительные видеокарты Radeon, последним ее представителем была двухчиповая HD7990 — настоящий монстр с жидкостным охлаждением и толстым 240-мм радиатором. Не исключено, что Radeon RX6800 XT и RX6900 XT станут новыми представителями этих серий.
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