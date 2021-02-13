Встроенная графика Intel Iris Xe в настольных Rocket Lake-S пока не догоняет Vega 8 от AMD
Процессоры Intel Rocket Lake-S принесут не только долгожданное обновление архитектуры вычислительных ядер, но и обновление архитектуры встроенного графического ядра. Intel Iris Xe это большой шаг вперед, позволяющий компании конкурировать с гибридными решениями AMD, которые ранее были недостижимы за счет высокой производительности встроенной графики Vega.
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В ноутбуках Iris Xe с 96 блоками показывает себя очень неплохо, выступая наравне и опережая NVIDIA GeForce MX350 и AMD Radeon RX Vega 8. Но самая производительная конфигурация в настольных процессорах ограничена лишь 32 блоками. Что они смогут противопоставить AMD выяснил один из пользователей ресурса BiliBili, протестировав новый брендовый компьютер MSI с Core i5-11500 и DDR4-3200.
В одном из популярных китайских бенчмарков графическое ядро Iris Xe получило оценку 26116 баллов. Для сравнения, встроенная графика i5-10400 оценивается только в 14927 баллов. В более знакомом 3DMark Time Spy графическая оценка Iris Xe составляет 1053 балла против 693 у UHD630. Пользователь продемонстрировал достаточно комфортный игровой процесс в League of Legends и CS:GO.
В сравнении с конкурентом и настольными вариантами Iris Xe уступает Vega 8 в Ryzen 7 4750G и GT1030 около 28-30%. Возможно, ситуация улучшится с появлением доработанных драйверов.
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