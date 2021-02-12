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Новая линека процессоров Intel семейства Rocket Lake-S готовится к скорому выходу. В ней будут представлены модели i5, i7 и i9. Кроме этого, компания выпустит обновленные модели i3, которые с большой вероятностью не будут предлагать каких-либо архитектурных улучшений, поэтому они представляют отдельное семейство Comet Lake-S Refresh и будут отнесены к 10 поколению. В составе Comet Lake-S Refresh также будут представлены новые Pentium и Celeron. Все они будут отличаться от предшественников более высокими частотами.

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Младшие модели уже появились у продавцов в Малайзии. На свежем фото красуются новые коробочные версии Core i3-10105F. Это по-прежнему 4-ядерные процессоры с поддержкой технологии Hyper Threading. Индекс F означает отсутствие встроенной графики — эти модели дешевле и пользуются большей популярностью при сборке бюджетных игровых систем. Модели без индекса F будут предлагать встроенное графическое ядро UHD, новое Xe будет доступно только в семействе Rocket Lake-S.