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Новый тестовый пакет в составе 3DMark позволяет измерить производительность видеокарты в сценах, использующих для построения объектов сетчатые шейдеры — одну из новейших технологий графического API DirectX 12. Сетчатые шейдеры позволяют значительно увеличить производительность, преимущественно за счет динамического LOD и разделения геометрии на небольшие участки для их параллельной обработки.

Появление тестового пакета 3DMark Mesh Shaders породило новую волну баталий между счастливыми обладателями современных видеокарт AMD и NVIDIA. Видеокарты NVIDIA с огромным преимуществом выигрывали у моделей Radeon RX серии 6000, но такая тенденция сохранялась лишь до выхода нового драйвера Adrenalin 21.2.2 с официальной поддержкой бенчмарка. Теперь результаты владельцев видеокарт AMD в 2,5 раза лучше, но пока это не позволяет обогнать конкурирующие модели NVIDIA.

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В случае с Radeon RX6800 XT результат увеличился с 206 до 523 FPS — видеокарта обходит GeForce RTX 3070 (498,83 FPS), но не может догнать RTX 3080 (602,38 FPS), если судить по первым данным, собранным ресурсом VideoCardz.