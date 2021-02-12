О высокой производительности видеокарт Intel в майнинге сообщают китайские инсайдеры
Один из инсайдеров китайского форума ChipHell, известный периодическими новостями с производственных площадок, поделился неофициальной информацией о способностях новых видеокарт Intel в майнинге криптовалют. Стоит напомнить, что образцы видеокарт Intel Xe-HPG сейчас проходят стадию активных испытаний.
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Сообщается, что инженерные образцы видеокарт Xe без каких-либо оптимизаций уже могут похвастаться производительностью около 100 MH/s в майнинге эфира. К сожалению, нет никаких уточнений о модели и ее рабочих характеристиках. Предполагается, что флагман игровой линейки Xe-HPG получит 4096 потоковых процессоров и будет оснащен памятью типа GDDR6.
Если это правда, то и игровые видеокарты Intel станут жертвами майнинга, а геймерам снова практически ничего не достанется. Конечно, пока рано о чем-либо говорить — Xe-HPG появятся только к концу года или даже позже. К этому времени курс криптовалют может негативно измениться или Intel заблокирует возможность майнинга на Xe-HPG, чтобы ее игровые дискретные видеокарты завоевали нужный рынок в условиях ограниченного предложения со стороны конкурентов.
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