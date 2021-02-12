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Курс Bitcoin достиг очередного максимума на отметке $49000 по данным Binance. Этому способствовали не только инвестиции компании Tesla, но и ряд других обстоятельств, существенно важных как для криптовалюты, так и для всего рынка цифровых активов.

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Финансовая корпорация Mastercard заявила о намерениях начать работу с криптовалютой, правда пока речь идет только о стейблкоинах, но это может быть только первым шагом на пути к масштабной интеграции. Исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, Радж Дхамодхаран, подчеркивает факт все большего укрепления цифровых активов в мире платежей.

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Теперь стало известно, что Банк Нью-Йорка Меллон (BNY Mellon) формирует подразделение цифровых активов для создания первой в отрасли цифровой платформы. BNY Mellon — старейший банк США, входящий в число глобально значимых банков. Рост цифровых активов, в частности криптовалют, невозможно игнорировать и новая платформа будет признана удовлетворить все потребности клиентов. Майк Демисси, глава отдела передовых решений BNY Mellon, отмечает, что инфраструктура платформы позволит безопасно передавать, хранить и выпускать цифровые активы.