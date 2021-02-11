Лимиты TGP видеокарт GeForce для ноутбуков можно разблокировать прошивкой BIOS
NVIDIA представила широкий ассортимент мобильных видеокарт GeForce RTX 30-серии, разобраться в которых было достаточно сложно из-за изменений в правилах наименования. В конечном итоге все многообразие вариантов удалось рассортировать по уровню потребляемой энергии — показателю TGP, который ограничен в BIOS видеокарт и от которого зависят частоты графического процессора.
реклама
У пользователей сразу возник вопрос: можно ли BIOS от более производительных моделей использовать для вариантов с пониженным TGP. Как оказалось, да. Ресурс VideoCardz обратил внимание на успешные эксперименты участников китайского форума Baidu над ноутбуком ASUS ROG Zephyrus Duo GX551QS, конфигурация которого включает GeForce RTX 3080 с TGP 115…130 Вт. Это достаточно существенное ограничение, снижающее пиковые частоты.
Пользователи успешно разблокировали TGP до 150 Вт и заняли все первые места в рейтинге 3DMark для мобильных GeForce RTX 3080. Увеличение лимитов позволило повысить производительность до 20%, отмечает VideoCardz со ссылкой на тестирование NotebookCheck.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила