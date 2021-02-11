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NVIDIA представила широкий ассортимент мобильных видеокарт GeForce RTX 30-серии, разобраться в которых было достаточно сложно из-за изменений в правилах наименования. В конечном итоге все многообразие вариантов удалось рассортировать по уровню потребляемой энергии — показателю TGP, который ограничен в BIOS видеокарт и от которого зависят частоты графического процессора.

Pixabay На основе фото Jacek Abramowicz реклама

У пользователей сразу возник вопрос: можно ли BIOS от более производительных моделей использовать для вариантов с пониженным TGP. Как оказалось, да. Ресурс VideoCardz обратил внимание на успешные эксперименты участников китайского форума Baidu над ноутбуком ASUS ROG Zephyrus Duo GX551QS, конфигурация которого включает GeForce RTX 3080 с TGP 115…130 Вт. Это достаточно существенное ограничение, снижающее пиковые частоты.

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Пользователи успешно разблокировали TGP до 150 Вт и заняли все первые места в рейтинге 3DMark для мобильных GeForce RTX 3080. Увеличение лимитов позволило повысить производительность до 20%, отмечает VideoCardz со ссылкой на тестирование NotebookCheck.



Источник: Результаты с TGP 150 Вт. Graphics score на стандартном BIOS: 10600-11200 баллов.Источник: Baidu через VideoCardz