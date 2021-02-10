Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NASA выбрала SpaceX для отправки первых модулей лунной станции Gateway

Общие расходы составят 332 миллиона долларов США.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Национальное аэрокосмическое агентство США NASA официально заявило о заключении с компанией SpaceX очередного крупного контракта на сумму около $332 млн. На этот раз речь идет о окололунном космическом шлюзе Gateway. Это важный проект, являющийся отправной точкой программы исследования глубокого космоса Artemis.

Автор оригинальной фотографии Stephen Walker, Unsplash

реклама

 

Gateway станет ключевым объектом для новых научных исследований Луны и промежуточным пунктом для транспортировки космонавтов за пределы спутника Земли, например на Марс. В планы NASA входит новая лунная экспедиция после 2024 года, для этого на орбиту Луны необходимо вывести основные модули, необходимые для проживания и поддержки миссии. Среди них космический корабль с электро-силовой установкой мощностью 60 кВт PPE (Power and Propulsion Element) и жилой логистический комплекс HALO (Habitation and Logistics Outpost).

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Главные модули отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy. По предварительным оценкам, произойдет это не ранее конца весны 2024 года. Специалистам нужно провести обширную работу по подготовке и установке модулей на ракету-носитель.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

космос spacex nasa
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
+
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
12
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
15
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
150
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 72

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
33
69 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5
1
Приложение Fitbit научилось отслеживать уровень сахара в крови
+
Google заблокирует установку GCam на все смартфоны
12
Xiaomi представила финальный список из 42 смартфонов, которые в 2021 году получат MIUI 12.5
7
На этой неделе в Epic Games Store пройдёт показ игр и стартует распродажа, в которой примет участие Cyberpunk 2077
3
В сеть утекли некоторые детали о GTA 6 – Майами, 70-е годы, большая карта и релиз в 2023 году
7
Процессоры Ryzen 7 5800X и 5600X подешевели в РФ до 12 500 р, а цены вернулись к рекомендованным
42
Xioami назвала сроки публикации международной версии прошивки MIUI 12.5
2
Какая модель AMD Ryzen 5000 лучше подходит для игр и стоит ли переплачивать — тест Hardware Unboxed
59
Xiaomi официально представила глобальную версию MIUI 12.5
2
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
54
Майнер рассказал о сверходходах большой фермы из ноутбуков на базе GeForce RTX 3060
4
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
15
Google заблокировала аккаунт основателя студии-разработчика Terraria, в ответ он отказался выпускать игру в Stadia
29
Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
88
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
51
Майнинг на ноутбуках набирает обороты — фермы из сотен лэптопов могут приносить сотни тысяч $ в год
13
Процессоры Intel Core i7 семейства Comet Lake-H адаптировали под 1151 сокет и продают на Aliexpress
21
HUAWEI выпустит прошивку EMUI 11 для 19 смартфонов – десятки телефонов завершили жизненный цикл
+

Популярные статьи

Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
80
16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас
+
До чего дошел прогресс — Xeon E5450 vs. Core i3-8100 в современных приложениях и играх
35
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
46
Лицензия на Windows 10 Pro продаётся за 8 долларов на весенней распродаже
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
12
Семейный переполох - тест процессора Ryzen 3 3100 и сравнение с другими процессорами
2
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
5
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
+

Сейчас обсуждают

tarick
01:31
Трассировка лучше - это, конечно прекрасно, больше интересует скорость в ethash и octopus.
Radeon RX 7900XT будет в 2.5 раза быстрее Radeon RX 6900XT за счёт чиплетов со 160 CU и 5-нм нормам
Renegade1979
01:26
Биток никому не надо, эфир прямо на USDT меняют и выводят в рубль, или эфир прямо в рубль выводят и тд
Майнер рассказал о сверходходах большой фермы из ноутбуков на базе GeForce RTX 3060
Михаил Яныхбаш
01:26
Рынок ПК - это прежде всего работа. а учитывая что сейчас это еще и удаленка - то в общем, спрос будет.
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
Genrix
01:23
один сокет или каждый раз новый - какая разница?
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
Slow Mo
01:22
Ждать подгоревшее б/у из под мйнинга ,еще неизвестно когда-такое себе удовольствие.АМД теряет рынок карт,где-то сама виновата ,где фанатизм зеленый,НВ по круче в даже в бабле будет-видать консоли ее...
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Walter Sullivan
01:21
в Пакистане есть геймеры ?
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Saknussemm
01:12
За статью спасибо, работа добротная. Только в эмоциональной оценке полученных результатов можно и поспорить. Так, если вдуматься, то прогресс за 10 лет по некоторым параметрам вовсе не так впечатляющ:...
До чего дошел прогресс — Xeon E5450 vs. Core i3-8100 в современных приложениях и играх
Леонид Л.
00:57
А потом биток обвалится и будет огромная куча дурачков с нафиг никому не нужным железом.
Майнер рассказал о сверходходах большой фермы из ноутбуков на базе GeForce RTX 3060
Николай Тищенко
00:55
А если обвала крипты не будет в этот раз? Если стоимость монет останется на текущем уровне? Ждать придётся 1-2 года.
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Slow Mo
00:51
1ми сдохнут каклы от голода и холода,да и земля своя не нужна)Мова и то чужая(польско-галицкий диалект),батрачат по всему миру,зато Ариец -тьфу
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем