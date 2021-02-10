Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Национальное аэрокосмическое агентство США NASA официально заявило о заключении с компанией SpaceX очередного крупного контракта на сумму около $332 млн. На этот раз речь идет о окололунном космическом шлюзе Gateway. Это важный проект, являющийся отправной точкой программы исследования глубокого космоса Artemis.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Stephen Walker реклама

Gateway станет ключевым объектом для новых научных исследований Луны и промежуточным пунктом для транспортировки космонавтов за пределы спутника Земли, например на Марс. В планы NASA входит новая лунная экспедиция после 2024 года, для этого на орбиту Луны необходимо вывести основные модули, необходимые для проживания и поддержки миссии. Среди них космический корабль с электро-силовой установкой мощностью 60 кВт PPE (Power and Propulsion Element) и жилой логистический комплекс HALO (Habitation and Logistics Outpost).

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Главные модули отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy. По предварительным оценкам, произойдет это не ранее конца весны 2024 года. Специалистам нужно провести обширную работу по подготовке и установке модулей на ракету-носитель.