NASA выбрала SpaceX для отправки первых модулей лунной станции Gateway
Национальное аэрокосмическое агентство США NASA официально заявило о заключении с компанией SpaceX очередного крупного контракта на сумму около $332 млн. На этот раз речь идет о окололунном космическом шлюзе Gateway. Это важный проект, являющийся отправной точкой программы исследования глубокого космоса Artemis.
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Gateway станет ключевым объектом для новых научных исследований Луны и промежуточным пунктом для транспортировки космонавтов за пределы спутника Земли, например на Марс. В планы NASA входит новая лунная экспедиция после 2024 года, для этого на орбиту Луны необходимо вывести основные модули, необходимые для проживания и поддержки миссии. Среди них космический корабль с электро-силовой установкой мощностью 60 кВт PPE (Power and Propulsion Element) и жилой логистический комплекс HALO (Habitation and Logistics Outpost).
Главные модули отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy. По предварительным оценкам, произойдет это не ранее конца весны 2024 года. Специалистам нужно провести обширную работу по подготовке и установке модулей на ракету-носитель.
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