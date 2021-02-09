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Необычный процессор появился на просторах торговой площадки Aliexpress. Это инженерный образец QTJ2 семейства Comet Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков, который модифицирован для установки в материнские платы настольных ПК. Самое интересное — это поддержка разъема LGA1151 и старых материнских плат с чипсетами серий 100, 200 и 300.

Unsplash Автор оригинального фото Mika Baumeister реклама

Модель обладает наличием 6 ядер с поддержкой технологии Hyper Threading, ее базовая частота установлена на отметке 2,1…2,4 ГГц, поддерживается технология Turbo Boost с увеличением частоты до 4,0…4,3 ГГц. Продавец отмечает, что при наличии материнской платы с хорошей подсистемой питания можно рассчитывать на разгон до 4,7…5,0 ГГц.

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Для успешной работы процессора со старыми материнскими платами потребуется модифицированный BIOS, который также подготовлен продавцом для ряда моделей различных вендоров. Все проблемы совместимости обойти не удалось, поэтому стоит внимательно изучить дополнительную информацию, например, существуют проблемы с материнскими платами MSI и памятью с чипами Micron.

В ассортименте ShanDianXiaKeJi Store найдутся адаптированные модели и других семейств, судя по отзывам, они пользуются спросом.