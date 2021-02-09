Процессоры Intel Core i7 семейства Comet Lake-H адаптировали под 1151 сокет и продают на Aliexpress
Необычный процессор появился на просторах торговой площадки Aliexpress. Это инженерный образец QTJ2 семейства Comet Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков, который модифицирован для установки в материнские платы настольных ПК. Самое интересное — это поддержка разъема LGA1151 и старых материнских плат с чипсетами серий 100, 200 и 300.
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Модель обладает наличием 6 ядер с поддержкой технологии Hyper Threading, ее базовая частота установлена на отметке 2,1…2,4 ГГц, поддерживается технология Turbo Boost с увеличением частоты до 4,0…4,3 ГГц. Продавец отмечает, что при наличии материнской платы с хорошей подсистемой питания можно рассчитывать на разгон до 4,7…5,0 ГГц.
Для успешной работы процессора со старыми материнскими платами потребуется модифицированный BIOS, который также подготовлен продавцом для ряда моделей различных вендоров. Все проблемы совместимости обойти не удалось, поэтому стоит внимательно изучить дополнительную информацию, например, существуют проблемы с материнскими платами MSI и памятью с чипами Micron.
В ассортименте ShanDianXiaKeJi Store найдутся адаптированные модели и других семейств, судя по отзывам, они пользуются спросом.
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