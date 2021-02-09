Взломан сервер CD Projekt с исходным кодом Cyberpunk 2077 и Witcher 3
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Компания CD Projekt официально подтвердила взлом сервера, предназначенного для обмена данными и управления версиями разрабатываемых проектов. Злоумышленник зашифровал данные и требовал выкуп, но представителям компании удалось восстановить всю информацию. Однако хакер угрожает публикацией в открытый доступ исходного кода игр Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Компания пока не подтвердила, находились ли полные исходники этих проектов на взломанном сервере.
Кроме уже вышедших игр, хакер сообщает о получении доступа к невыпущенной версии The Witcher 3, вероятно, это может быть издание, разрабатываемое для консолей нового поколения. Также среди украденной информации присутствует различная отчетность: бухгалтерские документы, административные инструкции, договора с инвесторами и другая документация.
Если исходные коды и документы попадут в открытый доступ, то это может стать серьезным ударом по компании, которая переживает сейчас не лучшие времена.
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